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Россельхознадзор уничтожит 17 тонн турецких томатов из Белоруссии, сообщает "Газета.ру".

Нелегально ввезенные томаты обнаружили в двух фурах, ехавших из Белоруссии. При проведении осмотра подкарантинного груза специалисты установили, что в грузовых отсеках находились томаты из Турции. Общая масса товара составила 17,29 тонны. Также там было 1,52 тонны шампиньонов неустановленного происхождения.

В Россельхознадзоре заявили, что партии продукции общим весом 18,81 тонны будут уничтожены в соответствии с законодательством.

Ранее стало известно, что России может запретить поставки белорусских томатов.