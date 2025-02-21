Около 800 семей будут созданы в Москве накануне Дня защитника Отечества

Фото: управление записи актов гражданского состояния города Москвы

Около 800 семей будут созданы в столице накануне Дня защитника Отечества, 21 и 22 февраля, во дворцах бракосочетания и на выездных площадках в рамках проекта "Новые адреса счастья". Об этом сообщается в телеграм-канале управления ЗАГС Москвы.

"Регистрация брака в эти дни – это символ любви, верности и надежной опоры, которая так важна в семейной жизни", – рассказала начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

Большая часть будущих молодоженов решили зарегистрировать свой брак во Дворцах бракосочетаниях № 1 и № 4. Кроме того, свыше 100 пар поженятся на выездных площадках в усадьбе Муравьевых-Апостолов, стадионе "Спартак", ресторане "Турандот", центре искусств храма Христа Спасителя и других.

Ранее в столице начался прием заявлений на регистрацию брака в красивую дату 25 февраля 2025 года (25.02.25). В этот день сразу четыре пары смогут обменяться кольцами прямо на льду. Выездные церемонии, в частности, пройдут на катке ВДНХ. Всего в этот день поженятся около 150 пар.

