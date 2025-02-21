Врач Иванов: подъем заболеваемости ОРВИ приходится на конец зимы

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Следующий подъем заболеваемости ОРВИ ожидается в конце зимы – начале весны. Об этом рассказал врач-эксперт Роман Иванов.

Как он отметил, в этот период иммунная система ослабевает из-за длительной нехватки солнечного света, что приводит к недостатку витамина D.

"Кроме того, резкие колебания температуры и часто влажная погода способствуют активному распространению вирусов, что в совокупности создает условия для нового всплеска заболеваемости", – цитирует врача RT.

По словам специалиста, зимой вирусы начинают быстрее распространяться, особенно при скученности людей в закрытых помещениях. Кроме того, на это влияют и малая солнечная активность, неблагоприятные климатические условия и обострение хронических заболеваний, которые повышают риск тяжелого течения болезни.

"Люди болеют дольше и тяжелее, чаще сталкиваются с осложнениями, требующими госпитализации", – добавил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как отличить аллергию от ОРВИ. Если беспокоит преимущественно зуд и чихание и состояние совпало с сезоном цветения, речь может идти о рините аллергической природы. При вирусе у человека чаще встречается повышение температура до 38 и более градусов.