21 февраля, 16:28Общество
Врач назвала норму потребления мяса в сутки
Фото: depositphotos/lsantilli
Сто граммов индейки поможет покрыть суточную норму белка в организме почти на 25%. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-диетолога Полину Васильеву.
При этом, как утверждает специалист, примерно 100 граммов рыбы покрывают примерно пятую часть суточной нормы, а 100 граммов сои – треть. Она уточнила, что оптимальная потребность в белке в среднем у взрослого человека составляет не менее 85–90 граммов в сутки. Однако дополнительно белок расходуется при стрессе, болезни, активной физической нагрузке, добавила врач.
Также Васильева напомнила, что белок является основным строительным материалом для организма, без которого невозможна жизнедеятельность, рост и развитие человека. Белок, по ее словам, содержится в продуктах животного происхождения, однако его можно получить и из растительных продуктов.
"Белки животного происхождения используются в питании ограничено из-за избытка насыщенных жиров и холестерина, что отрицательно сказывается на сердечно-сосудистой системе", – отметила диетолог.
Ранее педиатр Ильмира Шарипова заявила, что веганское питание детей может привести к серьезным последствиям со здоровьем. По ее словам, в таком рационе отсутствует важный для роста и развития белок. Кроме того, веганство может спровоцировать дефицит железа в организме ребенка, указала педиатр.
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