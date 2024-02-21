Врач назвала норму потребления мяса в сутки

Фото: depositphotos/lsantilli

Сто граммов индейки поможет покрыть суточную норму белка в организме почти на 25%. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-диетолога Полину Васильеву.

При этом, как утверждает специалист, примерно 100 граммов рыбы покрывают примерно пятую часть суточной нормы, а 100 граммов сои – треть. Она уточнила, что оптимальная потребность в белке в среднем у взрослого человека составляет не менее 85–90 граммов в сутки. Однако дополнительно белок расходуется при стрессе, болезни, активной физической нагрузке, добавила врач.

Также Васильева напомнила, что белок является основным строительным материалом для организма, без которого невозможна жизнедеятельность, рост и развитие человека. Белок, по ее словам, содержится в продуктах животного происхождения, однако его можно получить и из растительных продуктов.

"Белки животного происхождения используются в питании ограничено из-за избытка насыщенных жиров и холестерина, что отрицательно сказывается на сердечно-сосудистой системе", – отметила диетолог.

Ранее педиатр Ильмира Шарипова заявила, что веганское питание детей может привести к серьезным последствиям со здоровьем. По ее словам, в таком рационе отсутствует важный для роста и развития белок. Кроме того, веганство может спровоцировать дефицит железа в организме ребенка, указала педиатр.