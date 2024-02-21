Эксперт дала совет, как не испортить ногти гель-лаком

Фото: 123RF/belyjmishka

Гель-лак держится на ногтях примерно три недели. После истечения этого срока нужно посетить мастера, иначе покрытие начнет разрушать ногтевую платину. Об этом в интервью радио Sputnik заявила владелец маникюрной студии Екатерина Вахрушева.

По ее словам, сначала наносится подложка, или база, затем выравнивающий слой, а уже потом цвет и топ. Она предупредила, что нельзя перенашивать покрытие, потому что наносимая база рассчитана на три недели, потом она начинает отмирать и разрушать ногти.

Также, если наносить гель-лак слишком часто, ногтевая пластина начнет истончаться, что может привести к неприятным последствиям. Вахрушева объяснила, что пластина состоит из трех слоев: дорсальный, промежуточный и вентральный. Мастера работают только дорсальным, верхним слоем, который составляет около 0,3 миллиметра.

Когда специалист снимает покрытие, продолжила она, он его стирает. И если ногтевая пластина розовая, нет дорсального покрытия, то может произойти ожог.

"Мы кладем каплю материала на ноготь, клиент засовывает руку в лампу, и эта капля работает как линза, поэтому возможен термический ожог. А база содержит немного кислоты, иначе не будет сцепления. Если ногти "оголены" и мы нанесли базу, сделали выравнивающий слой, эта кислота может дать химический ожог", – рассказала эксперт.

Кроме того, мастер должен предупреждать клиента о том, что нужно вынимать руку из ультрафиолетовой лампы для маникюра, если появится чувство жжения, сказала Вахрушева. Травмы при нанесении или снятии гель-лака могут привести к изменению внешнего вида ногтей. Тогда нужно сделать длительный перерыв, не использовать декоративное покрытие несколько месяцев, чтобы дать ногтевой пластине отрасти, посоветовала мастер.

Ранее врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова сообщила, что неправильное срезание кутикулы может привести к проблемам с ростом ногтей. Она уточнила, что если срезать самостоятельно и неаккуратно, то можно повредить матрикс (ростковую зону), тогда ноготь будет расти неровным.

Также, если использовать необработанные ножницы, инструменты после кого-то, то можно заразиться разными инфекциями, например ВИЧ, предупредила Егорова.

"Доктор 24": мифы о маникюре