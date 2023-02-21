Гастроэнтеролог назвала опасные последствия ношения корректирующего белья

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ради стройной фигуры следует отказаться от сладкого или посещать спортзал, однако не стоит злоупотреблять корректирующим бельем. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог, действительный член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Маргарита Арзуманян.

По ее словам, такое белье является опасным для здоровья, поскольку оно сдавливает внутренние органы и формирует препятствия для дыхания, лимфообращения и кровообращения.

"Сдавливание в области эпигастрия может приводить к рефлюксу, забросу желудочного сока в пищевод, что в свою очередь вызовет изжогу и трудности с глотанием. Кроме того, при длительном ношении такого белья мышцы живота привыкают к фиксации снаружи и становятся дряблыми", – объяснила специалист.

Эксперт сообщила, что при пошивке корректирующего белья используются эластичные ткани, в которых отсутствует хлопок. Это может привести к кожным заболеваниям, указала она.

"Желательно, чтобы в составе нижнего белья было как можно больше хлопка, порядка 90%. А утягивающее белье, как правило, состоит из одной синтетики, в результате возможны различные проблемы с кожей, от дерматитов до грибковых поражений", – добавила Арзуманян.

Ранее астролог Ирина Данилюк сообщила, что идеальные дни для начала диеты наступают в период убывающей Луны. Выбрать удачный день поможет лунный календарь. Когда спутник Земли находится в фазе убывания, обменные процессы замедляются, объяснила она.

Нельзя начинать диету во время "холостой" Луны или "без курса", когда она не взаимодействует ни с одним знаком зодиака, добавила эксперт.

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