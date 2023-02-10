Врач развеяла популярный миф об упражнениях на пресс

Фото: depositphotos/tomwang

Убрать жир с живота и боков лишь с помощью упражнений на пресс и наклонов нельзя, для этого необходим комплексный подход. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Ольгу Чиркову.

Речь идет о правильном рационе, качественном сне и кардио- и силовых тренировках. Все это входит в понятие качественного подхода к похудению. Альтернативой этому может быть пластическая операция, поделилась Чиркова.

Терапевт рекомендовала убрать из питания быстрые углеводы, соления, трансжиры и копчености. Лучше всего добавить овощи, фрукты, белки и зерновые. Чиркова также призвала постоянно считать калории, так как для похудения необходим их дефицит.

"Высыпайтесь: недостаток сна и стрессы увеличивают выработку грелина – гормона голода. Чередуйте кардио- и силовые тренировки. Делайте лимфодренажный массаж и кинезиотейпирование проблемных зон", – заключила Чиркова.

Ранее эндокринолог Татьяна Беркетова заявила, что причиной большинства хронических заболеваний является лишний вес. В условиях сниженного потребления калорий организм начинает запасаться жиром, который не уходит при соблюдении рациона питания, подчеркнула врач.

"Доктор 24": похудение

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!