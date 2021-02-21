Жириновский предложил ввести ограничения по весу для чиновников и россиян

Фото: depositphotos/Elnur_

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что необходимо ограничивать вес жителей России и чиновников. Об этом он сообщил в эфире радио "Комсомольская правда".

По его мнению, на людей с избыточным весом тратится слишком много государственных денег.

"Люди с нормальным самочувствием от государства недополучают. Почти семь лет назад я предлагал установить планку в 80 килограммов", – отметил политик.

Для чиновников лидер ЛДПР предлагает установимть норму в 100 килограммов. А для профилактики ожирения государство может давать россиянам рекомендации по здоровому образу жизни, считает Жириновский.

Ранее политик поделился секретом счастливого брака с молодежью. Он считает, что супружеские пары должны спать в разных комнатах, чтобы успевать соскучиться.