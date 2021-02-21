В России выявили 12 742 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 12 742 новых случая коронавируса в 85 регионах страны, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

10,8% от общего числа новых эпизодов (1 381 случай) были лишены клинических проявлений.

В Москве за последние сутки подтвердили 1 602 новых случая, в Санкт-Петербурге – 996, в Московской области – 735, в Нижегородской области – 411, в Воронежской области – 329.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 164 726 случаев (+0,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста отмечается в Республике Тыва – 0,04%.

За последние сутки в РФ подтверждено 417 смертей от последствий коронавируса. Всего с начала пандемии погибли 83 293 человека.

Также за последние 24 часа выписаны по выздоровлении 16 012 человек. Всего в Российской Федерации коронавирусом переболели 3 713 445 человек.

Группа ученых Медицинского университета в Инсбруке ранее сделала открытие об иммунитете к коронавирусу. Специалисты установили, что защита переболевших сохраняется продолжительное время и формирует коллективный иммунитет.

