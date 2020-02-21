Россиян предостерегли от обжорства на Масленицу

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева призвала россиян не переедать блинов на Масленицу. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Самая большая проблема и беда блинной недели – это обжорство, когда употребляется от пяти блинов в день, да еще с достаточно тяжелыми начинками. И если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то можно обрести дополнительные проблемы, получить обострение болезней органов пищеварительной системы", – сказала Королева.

Диетолог отметила, что нужно принимать ферментные препараты, а также проанализировать работу организма.

21 февраля в городе стартовал фестиваль "Московская Масленица". Помимо карты, о площадках фестиваля можно узнать по телефону горячей линии.

На фестивале представят более 210 видов блинов. Кроме того, на праздник в столицу приедут ряженые и скоморохи из разных стран.

В комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что к празднику Москву украсили 500 ярких плакатов и более 200 тематических конструкций. Кроме того, праздничные видеоролики запустят на 50 цифровых экранах в столице.