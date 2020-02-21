Эксперт рассказал, как прийти в себя после длинных выходных

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Россияне в ближайшие выходные будут отдыхать три дня. Многие будут поднимать бокалы с алкогольными напитками за защитников Отечества. Как обезопасить себя от чрезмерного употребления спиртного, привести организм в порядок после праздников и не страдать от похмелья? На эти вопросы сайту Москва 24 ответил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Пять дней вполне достаточно, чтобы привести организм в норму, считает эксперт: "Основная часть людей лояльно воспринимают алкоголь. Они могут, пусть и регулярно, употреблять, но проблем со здоровьем, с возможностью выполнять свою работу у них не возникает. Проблемы наступают только тогда, когда организм не успевает очиститься. Выпив в выходной день, 5 рабочих дней вполне достаточно, чтобы привести организм в норму".
Также Шапкин пояснил, что проблемы со здоровьем начинают возникать потому, что печень "предпочитает алкоголь другим продуктам".
Самым эффективным способом для борьбы с плохим самочувствием после застолья эксперт назвал физические нагрузки и призвал перенимать опыт англичан в этом вопросе.
Шапкин сравнивает организм человека с топкой, которая все сжигает. По его мнению, кислород, вырабатываемый при физических нагрузках, способен сжечь все ацетальдегиды и канцерогены. Также упражнения необходимы для лучшей циркуляции крови, выводящей из организма все шлаки. "Ведь сердце у нас перегоняет только 40% крови, все остальное – мышцы. Если мышцы напрягаются, то можно достаточно быстро и без последствий справиться с похмельем", – считает Шапкин.
А вот употребление спиртного вместе с едой, по мнению эксперта, правильно, но лишь отчасти: "Народная мудрость о том, что алкоголь необходимо закусывать, абсолютно верна. Пить на голодный желудок крайне вредно. Однако переедание вместе с употреблением спиртного тоже может негативно сказаться на организме. Напомню, что печень при поступлении алкоголя начинает перерабатывать лишь его, игнорируя другие продукты, что не дает канцерогенам перерабатываться. Пища здесь играет роль абсорбента, то есть она принимает большинство алкоголя на себя, что позволяет организму перерабатывать его медленнее, небольшими дозами. Это плюс".
По мнению руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики, самое важное в культуре потребления – это самоконтроль. "Ни один человек, который садится выпить, не хочет заниматься некультурным поведением. Все дело в том, что границы расширяются, границы раздвигаются. Я вообще не стал бы говорить о культуре пития. Ведь при первых дозах это может быть культурно, а после нескольких уже нет. Человек просто должен уметь остановиться, контролировать себя", – считает Шапкин.
Ранее эксперты сочли "алкоголизм выходного дня" опаснее наркозависимости. Главный внештатный специалист – психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что в случае подобной алкоголизации последствия будут лишь усугубляться. В частности, возрастет пьяное зачатие, увеличится количество преступлений в этот период. Кроме того, постоянное употребление алкоголя в выходные приведет к разрушению здоровья.
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