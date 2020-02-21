В флагманском офисе "Мои документы" в ЮАО выдают водительские права в день обращения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Получить водительское удостоверение в день обращения можно в флагманском офисе "Мои документы" в ЮАО. Воспользоваться подобной услугой могут все граждане РФ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Во всех флагманских центрах будет доступна уникальная услуга – возможность получить водительское удостоверение, российское или международное, непосредственно в день обращения. Мы и дальше будем продолжать развивать центры госуслуг и разрабатывать новые нужные людям сервисы", – заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для того чтобы оформить права в ускоренном формате, нужно предварительно записаться через портал mos.ru в разделе "Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ", где необходимо выбрать ведомственное направление "Госавтоинспекция", а потом пункт "Выдача водительских удостоверений в центре госуслуг или организации", после чего отметить удобные дату и время.

Пока такая услуга предоставляется только в организации в ЮАО, однако в марте воспользоваться ускоренным получением водительского удостоверения можно будет во флагманах "Мои документы" в ЦАО и ЮЗАО. Услуга будет доступна для всех москвичей без учета привязки к адресу регистрации.

Отмечается, что в других центрах "Мои документы" получить права можно за 9 дней.

Ранее сообщалось об изменениях в теоретической части экзамена на водительские права. В ГИБДД заявляли об увеличении количества задач по безопасности вождения. Также сообщалось о платах отказа от балльной системы при оценке практического экзамена.