Стали известны категории наиболее нежеланных арендаторов в Москве

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Наименьшие шансы снять квартиру в Москве имеют несемейные люди, а также компании друзей или знакомых. В среднем таких жильцов одобряют в 25% случаев, однако чем больше людей, не связанных родственными узами, хотят жить в одной квартире, тем меньше на это их шансы – вплоть до 13%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование "Циан. Аналитики".

Также долго квартиру придется искать группам из нескольких семей, отказывать им будут в 85% случаев. При этом повысить шансы на положительное решение арендодателя у всех перечисленных категорий есть: для этого достаточно подбирать жилье с большим количеством комнат, тогда вероятность одобрения может достигнуть 40%.

Охотно владельцы принимают пары, вне зависимости от того, женаты они или нет. Положительный ответ последние получают от 35–41% арендодателей. Еще выше шансы у семей с детьми – вплоть до 47%. По мнению аналитиков, подобные цифры обусловлены тем, что несемейных людей считают ненадежными жильцами: они могут съехать в любой момент, а люди с детьми, наоборот, привязаны к своим местам из-за школ и детских садов.

Квартиросъемщики, которые намерены проживать одни, могут рассчитывать на положительный ответ в среднем от 41% хозяев в зависимости от места работы. Их шансы повышаются, если они заняты в сфере IT (44%) или в банковской сфере (45%). Меньше всего в этом плане доверяют административному персоналу из-за их небольших доходов.

Ранее стало известно, что больше всего требований к арендаторам предъявляют хозяева квартир в столичном районе Коптево. Оказалось, что число ограничений выше в районах с относительно низкими ставками аренды. Самые лояльные собственники между тем сдают квартиры в центре и на западе столицы.

