Стали известны категории наиболее нежеланных арендаторов в Москве

15:07
Фото: depositphotos/belchonock
Наименьшие шансы снять квартиру в Москве имеют несемейные люди, а также компании друзей или знакомых. В среднем таких жильцов одобряют в 25% случаев, однако чем больше людей, не связанных родственными узами, хотят жить в одной квартире, тем меньше на это их шансы – вплоть до 13%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование "Циан. Аналитики".
Также долго квартиру придется искать группам из нескольких семей, отказывать им будут в 85% случаев. При этом повысить шансы на положительное решение арендодателя у всех перечисленных категорий есть: для этого достаточно подбирать жилье с большим количеством комнат, тогда вероятность одобрения может достигнуть 40%.
Охотно владельцы принимают пары, вне зависимости от того, женаты они или нет. Положительный ответ последние получают от 35–41% арендодателей. Еще выше шансы у семей с детьми – вплоть до 47%. По мнению аналитиков, подобные цифры обусловлены тем, что несемейных людей считают ненадежными жильцами: они могут съехать в любой момент, а люди с детьми, наоборот, привязаны к своим местам из-за школ и детских садов.
Квартиросъемщики, которые намерены проживать одни, могут рассчитывать на положительный ответ в среднем от 41% хозяев в зависимости от места работы. Их шансы повышаются, если они заняты в сфере IT (44%) или в банковской сфере (45%). Меньше всего в этом плане доверяют административному персоналу из-за их небольших доходов.
Ранее стало известно, что больше всего требований к арендаторам предъявляют хозяева квартир в столичном районе Коптево. Оказалось, что число ограничений выше в районах с относительно низкими ставками аренды. Самые лояльные собственники между тем сдают квартиры в центре и на западе столицы.
Стало известно, где в Москве самые нетерпимые собственники жилья
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: