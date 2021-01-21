Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5 220 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 5 220 пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"В Москве за сутки выявлено 3 458 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1 153 человека", – говорится в сообщении.

В Оперштабе также сообщили, что в столице скончались 69 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

За последние сутки в России подтвердили 21 887 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом клинических проявлений болезни не было у 2 363 человек.

Всего в России зарегистрировано 3 655 839 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 612 смертей, всего по стране умерли 67 832 человека.

