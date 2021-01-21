В ГД выступили за увеличение срока скидки на штрафы за нарушение ПДД

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить срок 50-процентной скидки на штрафы за нарушение ПДД с 20 до 40 дней, сообщает RT.

Соответствующее обращение парламентарий направил на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова. Он напомнил, что возможность оплатить половину суммы штрафа, с одной стороны, повысила собираемость штрафов, а с другой – позволила экономить личные средства.

При этом, подчеркнул депутат, в сложных экономических условиях, вызванных пандемией, не всегда хватает 20 дней на оплату штрафа. Тем более в этот срок входит и время, необходимое на доставку гражданину копии постановления почтовым отправлением, указал Сухарев.

Ранее сообщалось, что автомобилисты смогут подключать автоплатежи для оплаты счетов на mos.ru. Такие платежи стали доступны для счетов, которые выставляют по номеру свидетельства о регистрации машины или водительского удостоверения.

Директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в столичном ведомстве информационных технологий Владимир Новиков заявил, что автоплатеж можно будет подключить для оплаты счетов за эвакуацию транспорта, а также штрафов за нарушения ПДД и неправильную парковку.

Он добавил, что расширение функционала сервиса автоплатежей позволит контролировать и своевременно оплачивать транспортные счета. Новиков отметил, что при этом будут учитываться действующие скидки.