Желтый уровень опасности объявлен в Москве до 23 января

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Из-за сильного ветра в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности до 23 января, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Ветер. Период предупреждения – до 12:00 23 января. Местами порывы до 12–17 метров в секунду", – уточнили в Гидрометцентре.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о сильном ветре, гололедице и мокром снеге. Предположительно, снегопад сохранится до утра 22 января.

В связи с гололедицей представители ЦОДД призвали автомобилистов соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах. Также о мерах безопасности напомнили и в АМПП, призвав водителей парковать автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций из-за ожидаемого ветра с порывами 12–17 метров в секунду.