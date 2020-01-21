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Общество

21 января, 07:22

Синоптики сообщили погоду на 21 января в Москве

общество погода

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Облачная погода установится в Москве и Подмосковье во вторник, 21 января. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

Синоптики предупреждают, что в некоторых районах в течение дня пройдет дождь.

"Максимальная температура воздуха в столице составит от 2 до 4 градусов тепла, по области – до плюс 5 градусов", – рассказали специалисты.

Уточняется, что будет дуть западный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом отдельные порывы могут составить порядка 12–14 метров в секунду.

Атмосферное давление днем установится на отметке в 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность составит порядка 80%.

Ранее стало известно, что на текущей неделе в Москве может выпасть до 4 сантиметров снега. Об этом сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о потеплении, в результате которого мокрый снег будет чередоваться с дождем. Синоптик заверила, что 21 января может быть установлен температурный рекорд тепла.

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