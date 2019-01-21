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14:45

Комитет Госдумы поддержал законопроект о фейковых новостях

общество

14:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Законопроект об ответственности за распространение фейковой информации в СМИ и интернете поддержал комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"С учетом большого количества предложений о поддержке концепции законопроекта комитет предлагает также поддержать его к рассмотрению в первом чтении и продолжить его обсуждение после этого", – цитирует ТАСС главу комитета Леонида Левина.

Ранее на инициативу дали положительные отзывы в правительстве.

Пакет законопроектов о штрафах за распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений внесен в Госдуму в декабре 2018 года.

Предполагается запретить публикацию в СМИ и интернете недостоверной информации, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры или же наступления других тяжких последствий.

За это предлагается прописать санкции в виде штрафов для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей и для юридических лиц – от 400 тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

общество

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