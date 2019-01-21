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В Совфеде прокомментировали пособие в 47,5 рубля для многодетной семьи в Таганроге

"Какая-то нелепость": в Совфеде – о пособии семье из Таганрога

общество финансы эксклюзив

13:44

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Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с порталом Москва 24 сообщения о единовременной выплате в размере 47,5 рубля многодетной семье из Таганрога.

"Обсуждать здесь, в принципе, нечего. С точки зрения здравого смысла, мне трудно даже объяснить, что это за помощь. Я даже не понимаю, как она была оформлена и на основании чего. Такого вида помощи, как 47 рублей, не существует", – заявил парламентарий.

По его словам, власти в регионах осуществляют помощь семьям, и это не разовая помощь. Существует пособие по рождению ребенка, которое составляет порядка 11 тысяч рублей и выдается до полутора лет. Это прожиточный минимум ребенка, он платится всем семьям, у кого среднедушевой доход меньше 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе. Также есть помощь многодетным семьям: единовременная помощь по рождению третьего ребенка составляет 16 тысяч рублей, рассказал Рязанский.

"Это нелепость. Пусть местные власти на месте разберутся. Если люди обратились за разовой материальной помощью, здесь другое дело: власти могут оказать ту помощь, которой располагают. Если у бюджета нет возможности помогать, то существуют благотворительные фонды, меценаты в городе. Но сказать, что существует системная разовая помощь в размере 47 рублей 50 копеек – это какой-то нонсенс", – заявил собеседник портала Москва 24.

Парламентарий подчеркнул, что необходимо знать историю этой семьи и разобраться в ситуации. "Я попрошу наших сенаторов из Ростова, чтобы они посмотрели внимательно и после этого нам расскажут, что это такое", – резюмировал Рязанский.

Ранее стало известно, что многодетной неполной семье, обратившейся за социальной помощью в городскую администрацию, власти Таганрога назначили единовременную выплату пособия в размере 47,5 рубля. Согласно опубликованному в местной газете уведомлению, в ответ на заявку о помощи чиновники утвердили выплату пособия сроком на один месяц, сделав ее единовременной выплатой.

При этом мэр Таганрога Андрей Лисицкий назвал информацию о назначении жительнице города социального пособия в размере 47,5 рубля вырванной из контекста. По его словам, семья получает от государства несколько выплат разных видов. А указанная в СМИ сумма является дополнительной компенсацией.

Евгения Маркова

общество финансы эксклюзив

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