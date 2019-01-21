Жильцы элитного дома в центре Москвы выступили против магазина на первом этаже

Обитатели элитного дома на Пресненском Валу собирают подписи против строительства продуктового магазина на первом этаже здания. По их словам, владелец помещения действует незаконно, сообщает телеканал Москва 24.

Разрешения на проведения работ у собственника помещения нет. Люди опасаются, что строители повредят несущие конструкции. Беспокойство жителей вызывает и игнорирование требований пожарной безопасности: электрику в будущем магазине проводят с нарушением правил.

Услышать объяснения происходящего инициативной группе не удалось, так как представителей магазина на месте не оказалось. Некоторые жильцы переживают, что с открытием торговой точки в дом набегут грызуны.

По словам жительницы дома, проект здания не предполагает наличия коммерческих помещений на первом этаже. "Все помещения – некоммерческие, которые расположены на первых этажах, по проекту, по застройке и по использованию, предполагаются как административные учрежденческие", – поясняет Ирина.

Превратить помещение в магазин решил сам собственник. Разрешения у владельцев квартир он не спросил, однако по телефону утверждает обратное.

"Было собрание жильцов. Мне, например, никто не предоставлял документов о том, что это помещение предназначено для офиса. А вот я, например, предоставлял, что это помещение свободного назначения", – говорит собственник.

Помимо прочего, строительство магазина повлияло на внешний облик здания. Поэтому рассказывать о решении всех возникших проблем, и тех сложностей, которые появятся с началом торговли, собственник будет жилищной инспекции. Она уже направила уведомление о предстоящей встрече. Проведение проверки намечено на 4 февраля.

Как отмечают юристы, у жильцов дома есть все шансы отвоевать территорию, если они пойдут в суд. Помешать этому могут только выводы жилищной инспекции, которая может признать строительство законным при получении всех документов. Тогда обитателям многоквартирного здания остается последний вариант – обращение в Роспотребнадзор.