За 10 лет число миллиардеров в мире выросло почти вдвое

Количество миллиардеров во всем мире практически удвоилось за последние 10 лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.
Перед экономическим форумом в Давосе эксперты выяснили, что ежедневно состояние богатейших людей планеты растет на 2,5 миллиарда долларов. Всего в 2018 году в мире насчитывалось 2208 миллиардеров. Причем их армия пополняется каждые два дня.
Специалисты Oxfam отметили еще один тренд. За минувший год финансовое положение 3,8 миллиарда беднейших людей мира совершенно не изменилось в лучшую сторону.
Тем временем состояние самого богатого человека в мире, владельца компании Amazon Джеффа Безоса выросло до 112 миллиардов долларов. Один процент его капитала равен всему бюджету здравоохранения Эфиопии, где живут 105 миллионов человек.
В начале января стало известно, что Безос вновь станет холостяком. Как оказалось, причина его развода с Маккензи кроется в отношениях миллиардера с бывшей телеведущей Лорен Санчез.
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