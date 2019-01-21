Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:18

В Госдуме оценили возможность платить некурящим на работе повышенные премии

общество

09:18

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/grafvision

В Госдуме оценили возможность изменить подход к премированию некурящих сотрудников. По мнению председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в данном случает дифференцированный подход оправдан, передает Агентство "Москва".

Парламентарий отметил, что курящие сотрудники периодически выходят из здания, а их коллеги, которые не имеют вредной привычки, в это время продолжают работать.

"Конечно, тому, кто сидит-работает – ему премия должна быть больше, исходя из того, что он больше времени тратит на выполнение своих должностных обязанностей, а другой ходит-прохлаждается, курит. Да, он имеет на это право, но от этого рабочий процесс страдает. И получается несправедливо, когда один не курит, а второй курит, и разная производительность труда в данном случае, а премия должна быть одинаковая", – отметил Нилов.

Он подчеркнул, что работодатели устанавливают базовый оклад работникам и премиальные выплаты, которые стимулируют сотрудников. Размер данной премии, по словам Нилова, может напрямую зависеть от различных признаков.

Ранее российский Минздрав выступил против возвращения курилок в аэропорты. Представители ведомства убеждены, что это создаст условия для потребления табачных изделий. А вот полный запрет на курение в общественных местах снижает продажи сигарет в среднем на 11–15%.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика