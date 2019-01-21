В Госдуме оценили возможность платить некурящим на работе повышенные премии

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В Госдуме оценили возможность изменить подход к премированию некурящих сотрудников. По мнению председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в данном случает дифференцированный подход оправдан, передает Агентство "Москва".

Парламентарий отметил, что курящие сотрудники периодически выходят из здания, а их коллеги, которые не имеют вредной привычки, в это время продолжают работать.

"Конечно, тому, кто сидит-работает – ему премия должна быть больше, исходя из того, что он больше времени тратит на выполнение своих должностных обязанностей, а другой ходит-прохлаждается, курит. Да, он имеет на это право, но от этого рабочий процесс страдает. И получается несправедливо, когда один не курит, а второй курит, и разная производительность труда в данном случае, а премия должна быть одинаковая", – отметил Нилов.

Он подчеркнул, что работодатели устанавливают базовый оклад работникам и премиальные выплаты, которые стимулируют сотрудников. Размер данной премии, по словам Нилова, может напрямую зависеть от различных признаков.

Ранее российский Минздрав выступил против возвращения курилок в аэропорты. Представители ведомства убеждены, что это создаст условия для потребления табачных изделий. А вот полный запрет на курение в общественных местах снижает продажи сигарет в среднем на 11–15%.