Джигарханяна перевели в отделение кардиологии московской ГКБ-1

Фото: Игорь Агеенко/ТАСС

Актера Армена Джигарханяна, госпитализированного из-за проблем с сердцем, перевели в отделение кардиологии Городской клинической больницы №1 имени Пирогова для осмотра. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас 82-летнему артисту проводят кардиомониторинг, так как медики опасаются осложнений на сердце из-за вируса.

Джигарханяна отвезли в Пироговскую больницу 17 января прямо из театра с подозрением на гипертонический криз. По словам друзей актера, в последнее время он чувствовал себя не очень хорошо и простудился.

О том, что происходит с Арменом Джигарханяном после развода, читайте в тексте портала Москва 24.