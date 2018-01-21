Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

21 января, 16:45

Джигарханяна перевели в отделение кардиологии московской ГКБ-1

общество медиина медицина культура

Фото: Игорь Агеенко/ТАСС

Актера Армена Джигарханяна, госпитализированного из-за проблем с сердцем, перевели в отделение кардиологии Городской клинической больницы №1 имени Пирогова для осмотра. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас 82-летнему артисту проводят кардиомониторинг, так как медики опасаются осложнений на сердце из-за вируса.

Джигарханяна отвезли в Пироговскую больницу 17 января прямо из театра с подозрением на гипертонический криз. По словам друзей актера, в последнее время он чувствовал себя не очень хорошо и простудился.

О том, что происходит с Арменом Джигарханяном после развода, читайте в тексте портала Москва 24.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать