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Общество

13:18

Полиция проверит видео, на котором с вертолета сбросили Gelandewagen

общество

Фото: соцсети

Полиция начала проверку после публикации видео с вертолетом Ми-8, который сбрасывает на землю дорогостоящий автомобиль Mercedes Gelandewagen. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Сотрудники полиции уже опросили пилота, который совершал данный вылет, а также изъяли всю необходимую документацию.

Ранее сообщалось, что двое москвичей сбросили внедорожник с высоты 300 метров. После инцидента машину сдали на металлолом. Свой поступок мужчины объяснили проигранным спором. Автомобиль стоимостью миллион рублей был поставлен на кон пари.

Москвичи договорились с сотрудниками аэропорта под Петрозаводском, заплатив им 250 тысяч рублей за полет на вертолете при условии стоимости тарифа в 160 тысяч.

Ранее столичный блогер устроил заезд на иномарках по улицам Самары. Колонна во главе с красным Gelandewagen на большой скорости пронеслась по Волжскому проспекту, нарушая правила дорожного движения.

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