Москвичи сбросили дорогостоящий Gelandewagen с вертолета

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

В Карелии двое москвичей сбросили с вертолета автомобиль Mercedes Gelandewagen. Об этом сообщает News.ru.

Машина была сброшена с высоты 300 метров. Стоимость внедорожника 1995 года выпуска оценивалась в 1 миллион рублей. После инцидента его сдали на металлолом.

Такой резонансный поступок жители столицы объяснили проигранным спором. Оказалось, что Gelandewagen был поставлен на кон пари.

Отмечается, что москвичи договорились с сотрудниками аэропорта под Петрозаводском, заплатив им 250 тысяч рублей за полет на вертолете при условии стоимости тарифа в 160 тысяч.

Ранее столичный блогер устроил заезд на иномарках по улицам Самары. Колонна во главе с красным Gelandewagen на большой скорости пронеслась по Волжскому проспекту, нарушая правила ПДД.