В Нижнем Новгороде мужчина прокатился на картонном "Мерседесе"

В Нижнем Новгороде мужчина прокатился по городу на картонном "Мерседесе"

По Нижнему Новгороду разъезжал картонный Gelandewagen. Видео теперь набирает лайки в Сети.

Местный житель Илья Молодцов реализовал свою мечту о "Мерседесе" просто: раскрашенный кузов из картона и деревянных перекладин приделал на велосипед.

Правда, теперь ГИБДД думает, за что бы его оштрафовать. Хотят – за пересечение сплошной. Правда, эта мера в правилах предусмотрена для автомобилистов. Значит ли это, что картонный "гелик" официально признали машиной – неясно.