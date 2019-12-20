Госдума рассмотрит варианты ужесточения наказания за опасное вождение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты Госдумы в весеннюю сессию намерены рассмотреть варианты ужесточения наказания за опасное вождение. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству Владимира Афонского.

По его словам, за опасное вождение требуются более жесткие меры, если существующее наказание, прописанное в КоАП, оказывается недостаточным. Так, он счел понятие "агрессивное вождение" не в полной мере прописанным в законодательстве.

"Агрессивное вождение и опасное вождение как совокупность действий водителя, связанных с нарушениями правил дорожного движения, приводит в том числе к созданию аварийных ситуаций, и именно с этим необходимо работать, чтобы законодательно отрегулировать более четко", – отметил Афонский.

По его словам, для водителей-профессионалов и любителей, а также тех, для кого вождение – заработок, необходимо разработать разное наказание, а потому этот вопрос требует дополнительного обсуждения.

Ранее сообщалось, что штраф для агрегаторов такси может достигнуть 500 тысяч рублей. Такая мера грозит юридическим лицам, нарушившим законодательство.