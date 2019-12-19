В праздники в Москве усилят контроль за автомобилями без номеров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В предновогодний период в столице будет усилен контроль за автомобилями без номеров. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что такие машины могут представлять опасность для москвичей и гостей города. Автомобили без номеров или с подложными номерами, оставленные на дорогах, будут отправлять на спецстоянку для последующей проверки полицией.

При этом столичные дорожные службы будут с особым вниманием контролировать участки у торговых центров, ресторанов, парков, станций метро и крупных транспортно-пересадочных узлов.

Ранее сообщалось, что с начала будущего года в России запретят ездить на новых машинах без регистрационных знаков в течение десяти дней после покупки. Существующая норма о 10-дневном сроке постановки нового автомобиля на учет будет отменена.

Согласно принятым поправкам в законодательство, регистрировать новые автомобили будет дилер. Он сможет самостоятельно передавать документы в ГИБДД, изготавливать номера и отдавать весь комплект документов с ключами и номерами покупателю.

