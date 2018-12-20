Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:40

Частную клинику накажут за травмирование девушки во время операции

общество медицина

15:40

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/belchonock

Руководителю и сотрудникам частной медицинской клиники в Москве предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве.

В отношении гендиректора и пластического хирурга клиники избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, врач-анестезиолог помещен под домашний арест.

По версии следствия, 12 ноября в клинике "Сфера" при проведении ринопластики девушке было пробито основание черепа. Из-за этого у нее открылось сильное кровотечение и произошел отек.

Пострадавшую без сознания доставили в городскую больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас пострадавшая выписана из больницы, она находится на амбулаторном лечении.

Накануне Росздравнадзор приостановил работу клиники. Выяснилось, что там без лицензии оказывали медицинскую помощь по некоторым профилям, включая пластическую хирургию.

Читайте также

общество медицина

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика