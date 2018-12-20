Частную клинику накажут за травмирование девушки во время операции

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Руководителю и сотрудникам частной медицинской клиники в Москве предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве.

В отношении гендиректора и пластического хирурга клиники избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, врач-анестезиолог помещен под домашний арест.

По версии следствия, 12 ноября в клинике "Сфера" при проведении ринопластики девушке было пробито основание черепа. Из-за этого у нее открылось сильное кровотечение и произошел отек.

Пострадавшую без сознания доставили в городскую больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас пострадавшая выписана из больницы, она находится на амбулаторном лечении.

Накануне Росздравнадзор приостановил работу клиники. Выяснилось, что там без лицензии оказывали медицинскую помощь по некоторым профилям, включая пластическую хирургию.