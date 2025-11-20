Ученые Университета Джона Хопкинса: две сигареты в день повышают риск ранней смерти на 60%

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Ученые из Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Университета Джонса Хопкинса в ходе исследования выявили, что курение двух сигарет в день повышает риск ранней смерти на 60%, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты работы, опубликованные в PLOS Medicine.

Эксперты провели анализ здоровья свыше 300 тысяч участников из 22 проспективных исследований. По итогам работы ученые пришли к выводу, что даже низкоинтенсивное курение (2–5 сигареты в день) повышает риск миокарда, сердечной недостаточности и преждевременной смерти.

По мнению ученых, у таких курильщиков вероятность летальности от этих всех причин увеличена на 60%, в отличие от участников исследования без вредной привычки. Также они сообщили, что "легкое" курение повышает риск сердечной недостаточности на 50%.

Эксперты отметили, что самое значимое снижение проблем со здоровьем наблюдалось у людей в первые 10 лет после отказа от сигарет. Ученые также подчеркнули, что у бывших курильщиков даже спустя 30 лет есть риск сердечной недостаточности.

По словам экспертов, уменьшение количества сигарет в день – не очень действенная методика для снижения вероятности заболеваний. Они рассказали, что только полный отказ от табачной продукции даст наиболее значимый эффект.

Ранее ученые опубликовали исследование, которое показало, что курение и злоупотребление алкоголем убивают здоровье, особенно если эти вредные привычки появились у человека после 30 лет. При этом они подчеркнули, что здоровье будет ухудшаться сильнее с каждым годом.