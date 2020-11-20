Снегопад накроет Москву в пятницу вечером

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снегопад пройдет в Москве в пятницу, 20 ноября. Об этом сообщает RT со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

Эксперт отметила, что с полудня в городе прогнозируют небольшие осадки в виде снега. Однако ближе к вечеру в столице ожидается сильный снегопад.

"Выпадет снег высотой 2–4 сантиметра", – сообщила Позднякова.

Из-за этого, подчеркивает эксперт, вечером может наблюдаться снежный накат, температура снизится до отрицательной отметки. Также Позднякова рассказала, что снег будет идти до 6 часов утра.

"Все будет кругом бело, снег таять не будет. Потому что температура воздуха весь день будет около нуля или слабоположительная", – добавляет эксперт.

Кроме того, специалист отметила, что скорость ветра в выходные снизится.

"Завтра будет более спокойный, по-настоящему зимний день со снежком, и практически такая же погода будет у нас в воскресенье", – рассказала Позднякова.

Ранее Росгидромет предупредил о "метеокачелях" в европейской части России. Произойдет объединение двух атмосферных образований, и от Мурманска до Черного моря появится ложбина циклона.