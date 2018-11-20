Синоптики рассказали о погоде в среду

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 21 ноября, в столице будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, сообщает Гидрометцентр России.

Специалисты Гидрометцентра предупредили, что в ночь с 20 на 21 ноября на дорогах образуется гололед. Температура воздуха в Москве понизится до 2−4 градусов мороза.

Днем в среду столбики термометров будут колебаться от -1 до +1 градуса. Из-за перепадов температуры на дорогах и тротуарах может быть скользко, отметили специалисты. Возможен небольшой снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что к концу недели в столице ожидаются ночные заморозки и усиление ветра. В порывах скорость ветра может достигать 13 метров в секунду.

Кроме того, по данным Гидрометцентра, на этой неделе "мощная депрессия" принесет в столичный регион снег и понижение давления. По области может похолодать до 7 градусов мороза, а в столице − до минус 5 градусов, уточнили специалисты.