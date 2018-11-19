Ночные заморозки и усиление ветра ожидаются в столице к концу недели

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Синоптики предупредили москвичей об усилении ветра и ночных заморозках, которые придут в столичный регион к концу недели. Об этом сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ветер будет усиливаться, так как будет напряжение между антициклоном и циклоном", − цитирует метеоролога РИА Новости. По его словам, средняя скорость северо-западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Однако в порывах она может возрасти до 13 метров в секунду, подчеркнул Тишковец.

Он также пояснил, что на этой неделе столица окажется на границе между скандинавским антициклоном и приближающимся с северо-востока атлантическим циклоном. "Никаких существенных осадков не будет. Максимум − морось, отдельные снежинки, крупа", − отметил специалист центра "Фобос".

По ночам из-за небольших заморозков влага на дорогах будет подмерзать, поэтому местами будет скользко, предупредил синоптик автомобилистов. В то же время он заверил, что "это не повальная гололедица, когда все падают и машины бьются".

По данным Росгидромета, в середине недели в столице установится облачная с прояснениями погода. Днем 21 ноября температура в Москве будет колебаться от -1 до +1 градуса, местами небольшой снег.

Ранее МЧС предупредило москвичей о гололедице в ночь на вторник, 20 ноября. По прогнозам, ночью ожидается от 2-4 градуса мороза, а днем столбики термометров покажут около нуля.

Кроме того, в середине неделе, сообщили специалисты Гидрометцентра, "мощная депрессия" принесет в Москву снег и понижение давления. По области прогнозируют морозы до минус 7 градусов, а в столице температура может упасть до минус 5 градусов.



В середине недели в Москве резко ухудшится погода