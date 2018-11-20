Российских женщин назвали "сильным полом" в Германии

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Женщина в России представляют собой "сильный пол", так как обладает такими качествами, как целеустремленность и сила духа, а также ведет более здоровый образ жизни.

Об этом говорится в статье немецкого журнала Eurasisches Mаgazin. Как пишет издание, российская женщина вынуждена быть сильной, так как в России сложны условия жизни.

При этом указывается, что российские мужчины падают духом и ищут утешение в алкоголе и табаке, в то время как женщины борются за свой успех.

Женщинам в России удается успешно совмещать работу и быт, полагает журнал. Кроме того, они соблюдают традиции, дорожат семейными ценностями и борются за свои права.

19 ноября сообщалось, что ожидания по зарплате у женщин в Москве в среднем на 6 тысяч рублей меньше, чем у претендующих на аналогичную позицию мужчин.