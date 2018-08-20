Матвиенко призвала сокращать разрыв в зарплатах мужчин и женщин

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что проблема дискриминации женщин в профессиональной среде остается актуальной, несмотря на достижения в сфере гендерного равенства. При этом политик отметила, что устранять несправедливость следует в первую очередь путем контроля со стороны государства.
"Так, в нашей стране средняя зарплата женщин составляет 74 процента средней зарплаты мужчин", - сказала глава Совфеда в интервью журналу "Международная жизнь".
По ее словам, "это обусловлено не только тем, что на высокооплачиваемых позициях женщин меньше, чем мужчин, но и с тем, что нередко за одинаковую работу женщинам платят меньше, чем мужчинам".
Спикер верхней палаты российского парламента считает, что проблема дискриминации женщин "важна не только для женщин, но и для благополучного будущего человечества в целом".
Ранее Матвиенко на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге заявила, что последствия развития новых технологий и "восстание машин" могут сократить число рабочих мест и стать угрозой в будущем.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: