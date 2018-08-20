Матвиенко призвала сокращать разрыв в зарплатах мужчин и женщин

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что проблема дискриминации женщин в профессиональной среде остается актуальной, несмотря на достижения в сфере гендерного равенства. При этом политик отметила, что устранять несправедливость следует в первую очередь путем контроля со стороны государства.

"Так, в нашей стране средняя зарплата женщин составляет 74 процента средней зарплаты мужчин", - сказала глава Совфеда в интервью журналу "Международная жизнь".

По ее словам, "это обусловлено не только тем, что на высокооплачиваемых позициях женщин меньше, чем мужчин, но и с тем, что нередко за одинаковую работу женщинам платят меньше, чем мужчинам".

Спикер верхней палаты российского парламента считает, что проблема дискриминации женщин "важна не только для женщин, но и для благополучного будущего человечества в целом".

Ранее Матвиенко на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге заявила, что последствия развития новых технологий и "восстание машин" могут сократить число рабочих мест и стать угрозой в будущем.