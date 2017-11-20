Раздел имущества при разводе могут сделать проще

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Поправки, упрощающие раздел имущества между бывшими супругами могут внести в семейный кодекс РФ. Бизнес будет переходить к тому, кто им занимался, а второй партнер будет получать компенсацию. Предполагается также дать возможность судьям менять условия брачного договора, если таковой покажется им несправедливым. Квартиры, находящиеся в совместной собственности супругов, будут регистрировать в Едином госреестре прав на недвижимость (ЕГРН).

Все предложения с поправками разработала Общественная палата РФ для Госдумы. Как рассказала член ОП Лидия Михеева, запись о совместном праве собственности на квартиры нужна для сделок с продажей имущества. Иногда они оказываются под угрозой, если после развода супруги не поделили недвижимость. Иногда те, на чье имя записана квартира, продают ее без ведома второго собственника.

В ОП также предложили не делить бизнес-активы, оставляя их тому, кто непосредственно занимался бизнесом, сообщает газета "Известия". Размер компенсации, выплачиваемой при этом второму супругу компенсации определит суд. Он будет исходить из потребностей человека, его социального статуса и уровня жизни. При этом платить деньги предлагается в течение определенного периода, а не разово.

При этом делить все имущество супругов хотят обязать сразу, не разделяя споры по отдельным категориям. Для этого ОП считает нужным закрепить в Семейном кодексе понятие "имущество, нажитое супругами во время брака", которое подразумевало бы единый комплекс принадлежащих партнерам вещей, имущественных прав и общих долгов. Такой раздел будет более справедливым и снизит нагрузку на суды.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время будет принята еще одна инициатива, которая упростит жизнь людям после развода. В Госдуме намерены облегчить порядок получения пенсии по потере кормильца в делах с пропавшими неплательщиками алиментов. Предполагается, что если должника не могут найти год, то семья может бросить поиски и оформить пособие через суд.