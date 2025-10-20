Первые случаи заражения тропическим вирусом Оропуш зарегистрировали в Европе

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Вирус Оропуш, ранее считавшийся исключительно тропическим заболеванием, впервые зарегистрирован в Европе. Медицинские службы Великобритании подтвердили три завезенных случая у путешественников, вернувшихся из Бразилии, передает Pravda.Ru.

Хотя угрозы локальной вспышки в стране пока нет, эксперты предупреждают: при повышении температуры, появлении головной боли или ломоты в теле после поездки в Южную Америку необходимо немедленно обратиться к врачу.

Вирус Оропуш, известный как "лихорадка ленивца", передается через укусы инфицированных комаров и мошек. Свое название он получил, потому что природный резервуар вируса – ленивцы, некоторые виды мелких млекопитающих и птиц.

Заболевание начинается с температуры до 40 градусов, сильной головной и мышечной болей, а в редких случаях может приводить к менингиту или энцефалиту. Инкубационный период составляет от 4 до 8 дней в среднем. Часто появляются озноб, тошнота, рвота и сыпь на коже.

Медики рекомендуют путешественникам в эндемичные регионы использовать репелленты, носить закрытую одежду и избегать пребывания на открытом воздухе в часы активности комаров.

Несмотря на то что переносчик вируса не прижился в Великобритании, исследователи допускают формирование новых очагов его обитания при потеплении климата. Поскольку насекомые могут мигрировать вместе с торговыми маршрутами и туристами, для Европы становится важным развитие системы раннего оповещения и лабораторной диагностики вирусов, подчеркивается в публикации.

Специфической терапии от вируса нет, лечение направлено на снятие симптомов и предотвращение осложнений, а летальные исходы крайне редки.

Ранее в России исключили опасность распространения лихорадки чикунгунья. В Роспотребнадзоре указали на отсутствие устойчивых популяций комаров – переносчиков инфекции. Кроме того, климатические и экологические факторы не способствуют их размножению и постоянной передаче вируса между людьми и насекомыми.