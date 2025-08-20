Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве вечером 20 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сильный дождь и ветер с порывами до 14 метров в секунду ожидаются в Москве с 17:00 20 августа до 10:00 21 августа, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Ведомство рекомендовало водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не оставлять транспорт около деревьев. При необходимости горожане могут позвонить по номерам 101 и 112, а также единому телефону доверия ГУ МЧС по Москве 8 (495) 637-31-01.

В комплексе горхозяйства москвичей и туристов попросили быть внимательными на улице и не укрываться под деревьями.

Кроме того, в ЦОДД посоветовали использовать для перемещения по городу общественный транспорт. Если поездок на машине не избежать, то лучше отложить их на более позднее время. За ситуацией на дорогах следит ситуационный центр ЦОДД и дежурят экипажи дорожного патруля.

В настоящее время ситуация на дорогах оценивается в 4 балла. Интенсивное движение зафиксировано на внутренней стороне ТТК от Велозаводской улицы до Гагаринского тоннеля, внешней стороне МКАД в районе проспекта Маршала Жукова и Волгоградском проспекте около дома 177. Вечером могут быть локальные затруднения в центре Москвы, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Оружейного переулка, на Ленинградском шоссе по направлению в область.

Дождливая погода прогнозируется в столице и в выходные дни, рассказала Агентству "Москва" ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, сильный дождь пройдет в субботу, 23 августа, а в воскресенье, 24-го числа, он будет носить локальный характер. В субботу температура воздуха днем окажется в пределах 16–18 градусов, ночью – 9–11 градусов. На следующий день воздух в дневное время прогреется до 17–19 градусов, однако температура останется ниже климатической нормы на 1,5 градуса.

Позднякова уточнила, что в начале следующей недели погода существенно не изменится.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что жителям Москвы стоит ждать бабьего лета, если в столичный регион придет Азорский антициклон. Однако, по различным оценкам, он может быть в период с конца августа до середины сентября.