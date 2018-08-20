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Общество

20 августа, 20:21

Более 90 лифтов ввели в эксплуатацию на западе столицы с начала года

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На западе Москвы с начала года ввели в эксплуатацию более 90 лифтов в рамках программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы.

Всего в текущем году на западе столицы планируют заменить лифты почти в 30 домах.

Ранее сообщалось, что 127 новых лифтов установили с начала года на юго-востоке Москвы в рамках программы капитального ремонта.

Программа капремонта общего имущества в многоквартирных домах реализуется в Москве с июля 2015 года. На сегодняшний день в программу включены 27 749 домов.

Планируется отремонтировать 354 тысячи инженерных систем и конструктивных элементов и заменить 112 тысяч лифтов.

Замена лифтов в жилых домах Москвы

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