Почти 130 лифтов установили на юго-востоке Москвы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

127 новых лифтов установили с начала года на юго-востоке Москвы в рамках программы капитального ремонта, сообщает "Вечерняя Москва".

Всего в 2018 году в ЮВАО планируется заменить лифты в 50 домах. Замене подлежит как сама кабина лифта, так и силовое оборудование с системами управления и безопасности.

В частности, новые лебедки обеспечивают плавность движения, точность остановки и до 40% экономии электроэнергии. Надписи на кнопках в кабине лифта продублированы шрифтом Брайля.

Световая индикация информирует пассажира о местонахождении, направлении движения и прибытии на нужный этаж.

Программа капремонта общего имущества в многоквартирных домах реализуется в Москве с июля 2015 года. На сегодняшний день в программу включены 27 749 домов.

Планируется отремонтировать 354 тысячи инженерных систем и конструктивных элементов и заменить 112 тысяч лифтов.