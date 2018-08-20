Кандидат в мэры Москвы Дегтярев встретился с молодежью столицы

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Кандидат на должность мэра столицы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев встретился со столичной молодежью для обсуждения актуальных проблем. Об этом передает Агентство "Москва". Политик пообещал, что, если станет мэром столицы, то в будущее правительство Москвы и другие муниципальные органы примут талантливых молодых людей.

"Для студентов будет организована практика в правительстве Москвы. Чтобы они с юных лет знакомились с государственной властью, городским хозяйством и строили карьеру в этих направлениях", - заявил Дегтярев. Политик сделал заявление по итогам круглого стола "Москва глазами молодых москвичей".

Помимо этого, он подчеркнул необходимость поддержки молодежного бизнеса. По его словам, в настоящее время вклад малого и среднего бизнеса, в том числе молодежного, очень маленький. Всего четверть московского регионального продукта сегодня – результат деятельности малых предприятий.

Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".