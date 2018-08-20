Создатель первых в мире наручных кварцевых часов скончался в Швейцарии

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В Швейцарии в возрасте 100 лет скончался создатель первых в мире наручных кварцевых часов Рене Ле Культр, сообщает газета Arcinfo.



Ле Культр – внук основателя знаменитой часовой фирмы Jaeger-LeCoultre. Он являлся одним из основателей Швейцарского центра электроники и микротехники, который в 1984 году пришел на смену Швейцарскому обществу хронометрии (СЕН).

Первую марку наручных кварцевых часов, известных как Beta 1, представили в 1967 году на ежегодном конкурсе точности, организованном СЕН.