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В "Единой России" предложили сократить стаж для досрочного выхода на пенсию для женщин и мужчин до 37 и 42 лет соответственно. Об этом заявили в пресс-службе партии.
"Представители регионов во время обсуждения совершенствования пенсионной системы страны предложили сократить стаж, который дает право на досрочную пенсию", – отметили в пресс-службе.
Предложение озвучила председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Думы Ставропольского края, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Валентина Муравьева во время заседания Генерального совета партии и совета руководителей партии.
Ранее в Госдуме предложили отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов. В настоящее время доплата к пенсии парламентариев формируется на базе понятия "денежное вознаграждение", которое составляет 84 774 рубля. В зависимости от стажа работы, депутаты получают различные проценты от этой суммы.
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