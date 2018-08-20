В Госдуме предложили отменить пенсионные льготы для депутатов

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Членам Совета Федерации и депутатам Госдумы могут отменить все преференции по выплате пенсий. С такой инициативой выступила партия "Единая Россия", сообщает РИА Новости со ссылкой на замсекретаря генсовета партии Ольгу Баталину.

Доплата к пенсии парламентариев формируется на базе понятия "денежное вознаграждение", которое в 2018 составляет 84 774 рубля. Депутаты получают проценты от этой суммы в зависимости от стажа работы.

Проработавшим от пяти до десяти лет депутатам полагается доплата в размере 55 процентов от денежного вознаграждения, или не менее 46 тысяч рублей.

Парламентарии со стажем более десяти лет могут рассчитывать на доплату в размере 75 процентов – не менее 63 тысяч рублей.

Ранее комитет Госдумы по труду и социальной политике поддержал изменения в пенсионном законодательстве, в котором предлагается разработать программу мер по занятости и защите трудовых прав россиян предпенсионного возраста.