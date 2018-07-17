В Госдуме поддержали изменения в пенсионном законодательстве

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Комитет Госдумы по труду и социальной политике поддержал изменения в пенсионном законодательстве, сообщает РИА Новости.
В проекте заключения парламентарии предложили разработать программу мер по занятости и защите трудовых прав россиян предпенсионного возраста. Также в Госдуме считают необходимым не допустить рост молодежной безработицы. При этом в нижней палате парламента подчеркнули, что пособие по безработице должно быть не ниже прожиточного минимума работающих граждан.
Кроме того, в ГД предложили законодательно закрепить рост страховых пенсий темпами, превышающими инфляцию и развивать систему медицинской профилактики.
17 июля документ также рассмотрели комитеты-соисполнители – комитет по охране здоровья и комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Они также поддержали инициативу.
16 июля стало известно, что Минфин разработает механизм добровольных пенсионных накоплений. Ведомство внесет такой законопроект в Госдуму уже в этом году.
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин, в свою очередь, заявил, что правительство будет выделять пять миллиардов рублей в год на повышение квалификации россиян предпенсионного возраста.
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