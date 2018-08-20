Российский турист умер во время треккинга в Испании

20 августа, 17:34
Фото: AP/Emilio Morenatti
В Испании 63-летний российский турист умер во время пешеходной прогулки по парку Picos de Europa. Мужчина потерял сознание спустя полчаса после начала прохождения пешеходного маршрута, сообщает "Газета.ру".
Вертолет с медицинской помощью сел примерно в 50 метрах от места, где находился россиянин, однако врачи не смогли его спасти. Подробности инцидента не сообщаются.
Ранее туристов предупредили, что на Канарах зафиксировали вспышку заболевания, вызываемого палочкой Фридлендера. Эта инфекция приводит к пневмонии и менингиту. Как сообщалось, из-за этой инфекции уже заболели 13 туристов из Швеции и Норвегии.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: