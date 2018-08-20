Российский турист умер во время треккинга в Испании

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В Испании 63-летний российский турист умер во время пешеходной прогулки по парку Picos de Europa. Мужчина потерял сознание спустя полчаса после начала прохождения пешеходного маршрута, сообщает "Газета.ру".

Вертолет с медицинской помощью сел примерно в 50 метрах от места, где находился россиянин, однако врачи не смогли его спасти. Подробности инцидента не сообщаются.

Ранее туристов предупредили, что на Канарах зафиксировали вспышку заболевания, вызываемого палочкой Фридлендера. Эта инфекция приводит к пневмонии и менингиту. Как сообщалось, из-за этой инфекции уже заболели 13 туристов из Швеции и Норвегии.