На Канарах зафиксировали опасное заболевание

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В Испании на Канарах зафиксировали вспышку заболевания, вызываемого палочкой Фридлендера, сообщают "Аргументы недели".

Эта инфекция приводит к пневмонии и менингиту. По данным СМИ, из-за этой инфекции уже заболели 13 туристов из Швеции и Норвегии.

Заражение происходит воздушно-капельным путем. В Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний отметили, что лечиться от этой болезни лучше там, где произошло заражение. Это позволит избежать распространения вируса в других странах.