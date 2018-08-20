МЧС предупредило о грозе и сильном ветре во вторник

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду придут в столицу во вторник, 21 августа, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Температура воздуха в ночные часы составит +14... +16 градусов, днем – +22... +24. Ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах возможна гроза. Ветер будет дуть западный, со скоростью 6-11 метров в секунду, в порывах – 13-18 метров в секунду.

Ранее из-за ухудшения погоды в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности на вторник.

По прогнозам синоптиков, на текущей неделе в Москве может ощутимо похолодать. Ожидаются кратковременные дожди с грозами.