Почти 60 тысяч москвичей решили голосовать по месту нахождения на выборах мэра

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Почти 60 тысяч москвичей захотели проголосовать по месту нахождения на выборах мэра Москвы. Об этом сообщил руководитель штаба Алексей Венедиктов.

"На сегодняшний день системой "Мобильный избиратель" воспользовалось почти 60 тысяч человек. При этом мы разбиваем эту цифру на две категории. Первая – это когда люди с участка на участок переписываются внутри Москвы, и избиратели, которые выразили желание проголосовать на экстерриториальных участках", - сказал он, передает Агентство "Москва".

Венедиктов уточнил, что внутри Москвы поменяли избирательные участки 31 556 человек. Более 28 тысяч москвичей будут голосовать на экстерриториальных участках.

Ранее сообщалось, что столица лидирует по числу поданных заявлений о голосовании по месту нахождения. Такое заявление сделал замглавы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Он напомнил, что москвичи смогут проголосовать по месту своего фактического нахождения благодаря программе "Мобильный избиратель". Для контроля за выборами мэра столицы планируют обучить около четырех тысяч наблюдателей.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".