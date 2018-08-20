Для российских выпускников предложили создать "класс возможностей"

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В Госдуме предложили ввести в России так называемый "класс возможностей" для выпускников школ, сообщает RT. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Он уже направил письмо министру просвещения Ольге Васильевой.

Чернышов пояснил, что окончившие школу молодые люди не всегда могут самостоятельно определиться с профессией. Иногда они поступают в вуз по совету родителей, за компанию или просто чтобы учиться в престижном университете. Из-за этого впоследствии они нередко равнодушны к своей работе.

В "класс возможностей" выпускники смогут приходить по желанию. Они будут заключать временный контракт с интересующей организацией и проходить там стажировку. В дальнейшем руководство компании сможет взять шефство над понравившимся студентом.

На время учебы в "классе возможностей" выпускнику нужно предоставить жилье и выплачивать стипендию, считает парламентарий.

"Изучив возможности будущей специальности, молодой человек пойдет учиться с гораздо большим энтузиазмом, поскольку у него появится стимул к обучению – собственная стратегия по построению будущей успешной карьеры", – пояснил депутат.

Также учащимся нужно предоставить 50-процентную скидку на проезд в различных видах транспорта по всей стране, а молодым людям – отсрочку от армии на год.